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Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:10

Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

İsrail yaklaşık 3 aydır Gazze'ye insani yardım girişlerini engelliyor. Yakın zamanda Tel Aviv'in bölgedeki yardım dağıtımını ele geçirmek için planlar geliştirdiği yönünde haberler yayılmaya başladı. Middle East Eye haber kuruluşu, İsrail onaylı vakfın ve ABD'li özel bir paralı asker şirketinin şimdiden harekete geçtiğini belirtti.

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Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

Gazze'de insani yardımın ABD ve İsrail destekli bir vakfın kontrolüne geçeceğinin konuşulduğu bir dönemde İngiltere merkezli Middle East Eye (MME) haber kuruluşu, yakın zamanda ABD'li özel bir paralı asker firmasının bölgede görev yapacak kişiler için iş pozisyonları açtığını bildirdi.

Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

LINKEDIN'DE AÇILAN İŞ İLANLARI

MME haber kuruluşunun incelediği iş ilanlarına göre, İsrail adına Gazze'ye yardım dağıtımını denetleyecek olan Safe Reach Solutions (SRS) adlı ABD'li özel paralı asker firması, LinkedIn kariyer sitesi üzerinden aktif olarak işe alım yapıyor.

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Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

"İRTİBAT GÖREVLİSİ" VE TAKIM YARDIMCISI" ARANIYOR

SRS'nin yayınladığı bir iş ilanı tanımında, "operasyonel ekiplerimiz ile daha geniş insani yardım topluluğu arasında hayati bağlayıcılar olarak görev yapacak İnsani Yardım İrtibat Görevlileri'ni aktif olarak arıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

Bir hafta önce yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan bir diğer ilan ise "günlük yönetim, planlama ve görev yürütme" desteği sağlayacak bir "Takım Yardımcısı/Yöneticisi" pozisyonuydu.

Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet

İŞ İLANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Haber kuruluşuna göre, "irtibat görevlisi" pozisyonu analitik odaklı görünüyor. İlanda, işe alınacak kişilerin "etkilenen nüfuslarla, yerel otoritelerle ve toplum temelli kuruluşlarla etkileşimde olacağı, danışmanlık hizmetinde bulunacağı ve operasyonel duruşu etkileyebilecek gelişmeleri izleyeceği" belirtiliyor.