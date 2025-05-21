Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
11:10
Gazze’de ABD’li paralı askerler sahnede: LinkedIn’de iş ilanı açtılar! ‘İnsani yardım’ İsrail’e emanet
İsrail yaklaşık 3 aydır Gazze'ye insani yardım girişlerini engelliyor. Yakın zamanda Tel Aviv'in bölgedeki yardım dağıtımını ele geçirmek için planlar geliştirdiği yönünde haberler yayılmaya başladı. Middle East Eye haber kuruluşu, İsrail onaylı vakfın ve ABD'li özel bir paralı asker şirketinin şimdiden harekete geçtiğini belirtti.