Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
06:37
Hem yönetici hem bilirkişi! ICRYPEX yönetim kurulu üyesi CEO’sunun davasında bilirkişi raporu hazırlamış
Aşırı dozda kokain verdiği Avukat Göksu Çelebi'nin entübe edilmesinin ardından tutuklanan kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in yargılandığı dolandırıcılık davası dosyası ile ilgili yeni ayrıntılar otaya çıktı. ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in de yargılandığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya, ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yıldıran'ın, Icrypex'de 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin için bilirkişi raporu hazırladığı ortaya çıktı. SPK'nın 2013-2017 yılları arasında Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Yıldıran'ın mahkemeye gönderdiği bilirkişi raporunda yer alan CV'sine ICRYPEX'teki pozisyonunu yazmayarak sakladığı belirlendi.