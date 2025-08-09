Hem yönetici hem bilirkişi! ICRYPEX yönetim kurulu üyesi CEO’sunun davasında bilirkişi raporu hazırlamış

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 06:37

Aşırı dozda kokain verdiği Avukat Göksu Çelebi'nin entübe edilmesinin ardından tutuklanan kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in yargılandığı dolandırıcılık davası dosyası ile ilgili yeni ayrıntılar otaya çıktı. ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in de yargılandığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya, ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yıldıran'ın, Icrypex'de 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin için bilirkişi raporu hazırladığı ortaya çıktı. SPK'nın 2013-2017 yılları arasında Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Yıldıran'ın mahkemeye gönderdiği bilirkişi raporunda yer alan CV'sine ICRYPEX'teki pozisyonunu yazmayarak sakladığı belirlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Avukat Göksu Çelebi'ye aşırı dozda kokain vererek entübe edilmesine neden olan kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklandı. Talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, İçer'in kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılandığı dava dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in de yargılandığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyaya, ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yıldıran'ın, ICRYPEX'de 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin için bilirkişi raporu hazırladığı ortaya çıktı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SAKLADI
Söz konusu bilirkişi raporunda hem Ozan Şıklaroğlu'nun hem de 154 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren Hotto Yazılım AŞ'nin, ICRYPEX cüzdan adreslerinin gizlendiği ve kendisinin ICRYPEX Yönetim Kurulu olduğunu saklayarak, raporu gönderdiği öğrenildi.

TÜM SİCİLİNİ YAZDI AMA BİR ŞEYİ UNUTTU
ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Yıldıran, ICRYPEX'de 154milyon dolar aklayanlar için hazırladığı bilirkişi raporunda detaylı özgeçmişine yer verdi. Özgeçmişte, kendisinin Mart 2019'dan beri Forseti Danışmanlık A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu, 2023'ten beri Vepara yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2013-2016 arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de Grup Başkanı olduğu, Aralık 2007-Şubat 2013 aralığında Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlığı yaptığı ifadeleri yer aldı. Ancak Yıldıran, hazırladığı bilirkişi raporunda, ICRYPEX'te Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yer vermediği görüldü.

HALEN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPIYOR
Yıldıran'ın ICRPYEX'te Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Ticaret Sicil Kaydı'nda şirketle ilgili kayıtlı bilgilerde yer aldı. Ticaret Sicil kaydındaki verilerde Yıldıran'ın 29 Ocak 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ifadeleri yer aldı. Şirketin resmi sitesinde yer alan Yönetim Kurulu listesinde, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zehra Ezgi İçer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Yardımcısı Fatma Güneş'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tuncay Yıldıran'ın ismi yer alıyor.

ÖZEL TELEGRAM GRUBU KURMUŞTU
Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağlayan şebeke lideri Hotto Yazılım A.Ş. sahibi Ozan Şıklaroğlu'na, haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı tespit edilen ICRYPEX CEO'su Göklalp İçer'in, dolandırıcılarla ortak Telegram grubu oluşturduğu da ortaya çıkmıştı.

