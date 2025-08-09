Hem yönetici hem bilirkişi! ICRYPEX yönetim kurulu üyesi CEO’sunun davasında bilirkişi raporu hazırlamış

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SAKLADI

Söz konusu bilirkişi raporunda hem Ozan Şıklaroğlu'nun hem de 154 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren Hotto Yazılım AŞ'nin, ICRYPEX cüzdan adreslerinin gizlendiği ve kendisinin ICRYPEX Yönetim Kurulu olduğunu saklayarak, raporu gönderdiği öğrenildi.

TÜM SİCİLİNİ YAZDI AMA BİR ŞEYİ UNUTTU

ICRYPEX Yönetim Kurulu üyesi Yıldıran, ICRYPEX'de 154milyon dolar aklayanlar için hazırladığı bilirkişi raporunda detaylı özgeçmişine yer verdi. Özgeçmişte, kendisinin Mart 2019'dan beri Forseti Danışmanlık A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu, 2023'ten beri Vepara yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2013-2016 arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de Grup Başkanı olduğu, Aralık 2007-Şubat 2013 aralığında Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlığı yaptığı ifadeleri yer aldı. Ancak Yıldıran, hazırladığı bilirkişi raporunda, ICRYPEX'te Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yer vermediği görüldü.