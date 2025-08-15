Giriş Tarihi: 15.08.2025 06:36
İBB'deki yolsuzluğu BDDK belgeledi! En fazla kara para Murat Gülibrahimoğlu’nun hesabına: 4.4 milyar TL
Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu sistemin para kasaları olduğu öne sürülen isimlerin banka hesaplarına milyarlarca TL kayıt dışı nakden para yatırıldığı ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda hafriyat alanlarından milyar dolarlık vurgun yaptığı değerlendirilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon TL, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin tl, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi. BDDK tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.