İBB’deki yolsuzluğu BDDK belgeledi! En fazla kara para Murat Gülibrahimoğlu’nun hesabına: 4.4 milyar TL

İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "İBB Grubu Hesap Hareketleri" isimli inceleme raporu düzenlendi. Raporda İBB ve bağlı kuruluşların finansal hareketlerinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şirketlerin ve bazı isimlerin bankacılık işlemleri incelendi. Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün para kasaları oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan bazı isimlerin bankacılık işlemlerine dikkat çekildi. Yapılan incelemede bu isimlerin miktarı milyarları aşan nakit paraları banka hesaplarına elden nakit olarak yatırdıkları tespit edildi.