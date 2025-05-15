İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

Trump salı günü Riyad'da yaptığı konuşmada, Husilerle sağlanan ateşkes anlaşmasının sorumluluğunu üstlenirken, İsrail medyası, Yemen'den kendilerine doğru gelen bir füzenin Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in çeşitli bölgelerinde alarm sirenlerinin çalmasına neden olduğunu bildirdi.