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Haberler Galeri İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:58

İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail'e uğramaması ve Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması Siyonistleri endişelendirdi. İsrail basını, Washington Tel Aviv hattında "çıkar uyuşmazlığı" yaşandığını ve Netanyahu yönetiminin bölgede yaşanan gelişmelerden "dışlandığını" yazdı. Öte yandan New York'taki İsrail Başkonsolosu, Cumhuriyetçi liderin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geliştirdiği ilişkilerden rahatsız oldu ve Batı dünyasından haddini aşan bir istekte bulundu.

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İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in en önemli müttefiki nezdindeki konumuna ilişkin varsayımları sarsan bir dizi açıklama yapmasının ardından bu hafta diplomatik sessizliğini korudu.

İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

ABD İSRAİL'DEN UZAKLAŞIYOR

Reuters'a göre, Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında İsrail'i devre dışı bırakma kararı, Cumhuriyetçi yönetimin Katar da dahil olmak üzere zengin Körfez Arap ülkeleriyle kazançlı iş anlaşmalarına daha fazla odaklanmasının bir işareti olarak görüldü.

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İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

TRUMP'IN KARARLARI TEL AVİV'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Haber ajansına göre İsrail, Orta Doğu seyahati başlamadan önce bile, ABD'nin İran'la yaptığı görüşmeler ve Trump'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı nedeniyle gergindi. Oysa İran destekli Husiler, İsrail'e karşı füze saldırılarını sürdürme kararlılığındaydı.

İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

Trump salı günü Riyad'da yaptığı konuşmada, Husilerle sağlanan ateşkes anlaşmasının sorumluluğunu üstlenirken, İsrail medyası, Yemen'den kendilerine doğru gelen bir füzenin Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in çeşitli bölgelerinde alarm sirenlerinin çalmasına neden olduğunu bildirdi.

İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı

NETANYAHU OLAN BİTEN KARŞISINDA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Reuters, İsrailli yetkililerin, Washington'un Gazze'deki son ABD'li esir Edan Alexander'ı geri getirmek için Hamas'la bir anlaşmaya varmasını izlemek zorunda kaldığını bildirdi.