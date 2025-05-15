Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:58
İsrail basınında Türkiye paniği: Oyun dışı kaldık! Siyonistlerden skandal çağrı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail'e uğramaması ve Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması Siyonistleri endişelendirdi. İsrail basını, Washington Tel Aviv hattında "çıkar uyuşmazlığı" yaşandığını ve Netanyahu yönetiminin bölgede yaşanan gelişmelerden "dışlandığını" yazdı. Öte yandan New York'taki İsrail Başkonsolosu, Cumhuriyetçi liderin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geliştirdiği ilişkilerden rahatsız oldu ve Batı dünyasından haddini aşan bir istekte bulundu.