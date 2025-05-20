Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
15:43
İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!
Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay 12 Temmuz 2024 günü İzmir Konak'ta meydana gelmişti. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 11'i tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada bugün Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet dinlendi. Acılı baba belediyeye isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!