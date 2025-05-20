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Haberler Galeri İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:43

İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay 12 Temmuz 2024 günü İzmir Konak'ta meydana gelmişti. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 11'i tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada bugün Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet dinlendi. Acılı baba belediyeye isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

İzmir Konak'taki facia 12 Temmuz 2024 günü yaşandı. Alsancak semtinde sağanak yağış vardı. Su birikintisine basan tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapıldı. İkisi de kurtarılamadı.



İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

11'i tutuklu 42 sanıklı davanın, ertelenen celsesi bugün görüldü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanıklar, sanıklar ve müşteki yakınları dinlendi. Mahkemede Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi dinlendi.

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İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

ACILI BABA İSYAN ETTİ: KAR GÖZETEN BU 2 KURUM DAHA KAÇ KİŞİYİ KATLEDECEK?
Yetkili firma ile belediye yöneticilerini hedef alan Ahmet Abi, "Yetkili firma 2019'dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşenmiştir.

İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

Döşemeselerdi ölüm gerçekleşemeyecekti. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var? Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz.

İzmir’deki elektrik faciasında acılı baba isyan etti: İZSU 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş!

Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir'in ve Konak'ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır" ifadelerini kullandı.