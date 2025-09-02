Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kastamonu ve Karabük'te orman yangını! Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:54

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını! Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor

Kastamonu ile Karabük sınırında çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale sürüyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sıçrayan yangın ile yine Araç ilçesinin Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla hem karadan hem havadan söndürülmeye çalışılıyor. Bölgedeki alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AA
Son dakika haberi.. Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, yangının evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

Hüsniye Okutucu ise dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.