Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:54
Kastamonu ve Karabük'te orman yangını! Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor
Kastamonu ile Karabük sınırında çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale sürüyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sıçrayan yangın ile yine Araç ilçesinin Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla hem karadan hem havadan söndürülmeye çalışılıyor. Bölgedeki alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.