Giriş Tarihi: 19.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:32
Katili, ağırlaştırılmış müebbet alan Pelin’in ablası SABAH’a konuştu: Pelin’im artık rahat uyuyacak
Manisa'da boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'yı (21) daha sonra kaza süsü vermek için arabayla üzerinden geçip ardından korkarak Uşak'ın Eşme ilçesine cesedi götürerek buraya gömen katil Ali Uysal (38), önceki günkü karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan acılı abla Ebru Karaca, "Bu ceza bizim yüreğimizi soğutmaz, acımızı dindirmez ama biliyoruz ki Pelin için verilen mücadele karşılıksız kalmadı." dedi.