Giriş Tarihi: 19.09.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:32

Katili, ağırlaştırılmış müebbet alan Pelin’in ablası SABAH’a konuştu: Pelin’im artık rahat uyuyacak

Manisa'da boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'yı (21) daha sonra kaza süsü vermek için arabayla üzerinden geçip ardından korkarak Uşak'ın Eşme ilçesine cesedi götürerek buraya gömen katil Ali Uysal (38), önceki günkü karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan acılı abla Ebru Karaca, "Bu ceza bizim yüreğimizi soğutmaz, acımızı dindirmez ama biliyoruz ki Pelin için verilen mücadele karşılıksız kalmadı." dedi.

Ceyhan TORLAK
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle yargılama tamamlandı.

Önce boğduğu Pelin Karaca'yı daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçen, cesedi de arabasıyla taşıdıktan sonra 70 km yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine gömen katil Ali Uysal Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ACILI ABLA SABAH'A KONUŞTU

Acılı abla Ebru Karaca, duygularını SABAH ile paylaştı. Ebru Karaca, "Adalet yerini buldu. Kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu bizim yüreğimizi soğutmaz, acımızı dindirmez ama biliyoruz ki Pelin için verilen mücadele karşılıksız kalmadı.

Ben ablası olarak kardeşimin sesi oldum. Olmaya da devam edeceğim. Adalet susmadı, Pelin'in çığlığı duyuldu. Pelin'imin kanı yerde kalmadı. Pelin'im artık rahat uyacak.

Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" dedi. Katilin kız kardeşi Pelin'i öldürdükten sonra cesedini de yakmaya çalıştığını söyleyen Ebru Karaca, "Cesedi çöp poşetine koyup koli bandıyla bantladığını söyledi. Cesedi yakmaya çalışırken elini çakmakla yakmış. Böyle bir caninin en ağır cezaya çarptırılması bir nebze olsun yüreklerimize su serpti" dedi.

DEVLET ADALETİNİ GÖSTERDİ

Adaletin yerini bulduğunu söyleyen baba Nuh Karaca, "Kızımın kanı yerde kalmadı. O gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu bizim acımıza teselli oldu" dedi.

Anne Bihal Karaca ise gözyaşları içinde kızının fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim, ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, 'kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

