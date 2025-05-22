Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:57
Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi
İstanbul dahil birçok il için son dakika uyarısı geldi. Baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış gerçekleşti. Güneşli hava İstanbul dahil birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Fakat Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için rekor sıcaklıklar sonrası kuvvetli yağış alarmı verildi. Üstelik yağmurlu havaların günlerce süreceği ifade edildi. Peki İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...