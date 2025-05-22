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Haberler Galeri Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:57

Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

İstanbul dahil birçok il için son dakika uyarısı geldi. Baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış gerçekleşti. Güneşli hava İstanbul dahil birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Fakat Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için rekor sıcaklıklar sonrası kuvvetli yağış alarmı verildi. Üstelik yağmurlu havaların günlerce süreceği ifade edildi. Peki İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

Meteoroloji alarm verdi. İstanbul dahil birçok ilde önce rekor sıcaklıklar yaşanacak sonra kuvvetli yağışlar gerçekleşecek. Kritik tarih verildi. İşte detaylar...

Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

İSTANBUL'U KUVVETLİ YAĞIŞLAR VURACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle hafta sonu itibarıyla ciddi bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Şen, "Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Bu hafta montları biraz daha bekletmek gerekiyor" dedi.

Rekor sıcaklıklar sonrası yağmur vuracak! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

Ancak bu sıcaklık artışı uzun sürmeyecek. Pazar gecesinden itibaren Trakya'dan başlayarak Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 8-9 derecelik ani bir düşüş olacağı tahmin ediliyor.