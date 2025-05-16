Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Samsun'da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! "Vur oğlum vur..."
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:40

Samsun'da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! "Vur oğlum vur..."

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan trajik bir olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (24) tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre, cinayeti azmettiren baba H.İ.T. (48), yeğeninin kollarını tutarak oğluna "Vur lan vur" talimatı verdi. Olayla ilgili detaylar ve adli süreç, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DHA
Samsun’da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! Vur oğlum vur...

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde, ikinci el mobilya satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

Samsun’da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! Vur oğlum vur...

İddialara göre, M.T., ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. ile konuşmak için buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki M.T., yanındaki tabancayla Okan Doğan T.'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! Vur oğlum vur...

Yaralı halde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., bir kitapçıya sığındı. Ancak M.T., elinde tabancayla cadde boyunca kovalamaca sürdürdü ve yeniden ateş açtı. Bu sırada kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A. adlı vatandaşın beline isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Kuzenini sokak ortasında göğsünden vurarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video

Samsun’da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! Vur oğlum vur...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Okan Doğan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun’da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! Vur oğlum vur...

BABA H.İ.T.'NİN KAN DONDURAN TALİMATI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, olayın vahametini gözler önüne serdi. İddiaya göre, M.T.'nin babası H.İ.T., yeğeni Okan Doğan T.'nin kollarını tutarak oğluna "Vur lan vur" diyerek cinayeti azmettirdi.