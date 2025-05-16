Samsun'da ablasını kaçıran kuzenini katletti! Azmettirici baba çıktı! "Vur oğlum vur..."

Yaralı halde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., bir kitapçıya sığındı. Ancak M.T., elinde tabancayla cadde boyunca kovalamaca sürdürdü ve yeniden ateş açtı. Bu sırada kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A. adlı vatandaşın beline isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

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