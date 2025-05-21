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Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:33

Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde sabah saat 06:30'da meydana gelen korkunç bir cinayet, Türkiye'yi yasa boğdu. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardındaki detaylar ve zanlının saplantılı takibi, kan donduran bir planı gözler önüne serdi. Aksu'nun, eski eşinden kaçmak için şehir şehir dolaştığı ortaya çıkarken, katil zanlısı ve ona yardım eden 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

İddianamede yer alan bilgilere göre, Bahar Aksu, 2019 yılında Rüstem Elibol ile evlenmiş, ancak 2022 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından Elibol'un tehditleri ve şiddeti, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. 2020 yılında Elibol hakkında "tehdit", "kasten yaralama" ve "cinsel saldırı" suçlarından şikayetçi olan Aksu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığındı.

Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

Eski eşinin takibinden kurtulmak için önce Çanakkale'den Edirne'ye, ardından İstanbul'a taşınarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak Elibol, Aksu'yu sosyal medya üzerinden saplantılı bir şekilde takip etmeye devam etti. Bahar Aksu'nun Şişli Bomonti'de bir otelde çalıştığını öğrenen zanlı, cinayeti planlayarak harekete geçti.

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Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

PLANLI CİNAYET: KEŞİF TAKİP VE SOĞUKKANLILIK

Rüstem Elibol, cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs'ta arkadaşları Aziz B., Samet S. ve Semih Y. ile Çanakkale'den İstanbul'a geldi. İlk olarak Aksu'nun ev ve işyeri arasındaki güzergahını belirlemek için keşif yaptı. Şüpheliler, bir otelde kalarak cinayet planını detaylıca hazırladı.

Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

İddianameye göre, yeterli kişi sayısına sahip olmadıklarını düşünen zanlılar, Çanakkale'ye geri dönerek bir başka şüpheliyi, Samet Salman'ı da yanlarına aldı. 5 Mayıs sabahı, Bahar Aksu'nun işe giderken geçtiği Kazım Orbay Caddesi'nde pusu kuran Elibol, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı.

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Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

Aksu'nun direnmesi üzerine soğukkanlılıkla silahını çeken zanlı, eski eşinin kafasına ve vücuduna defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aksu'nun araca bindirilmeye zorlandığı ve direndiği anlar net bir şekilde görülüyor.