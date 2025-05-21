Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:33
Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...
İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde sabah saat 06:30'da meydana gelen korkunç bir cinayet, Türkiye'yi yasa boğdu. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardındaki detaylar ve zanlının saplantılı takibi, kan donduran bir planı gözler önüne serdi. Aksu'nun, eski eşinden kaçmak için şehir şehir dolaştığı ortaya çıkarken, katil zanlısı ve ona yardım eden 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.