Şişli’de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

PLANLI CİNAYET: KEŞİF TAKİP VE SOĞUKKANLILIK



Rüstem Elibol, cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs'ta arkadaşları Aziz B., Samet S. ve Semih Y. ile Çanakkale'den İstanbul'a geldi. İlk olarak Aksu'nun ev ve işyeri arasındaki güzergahını belirlemek için keşif yaptı. Şüpheliler, bir otelde kalarak cinayet planını detaylıca hazırladı.