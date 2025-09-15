SON DAKİKA | Boyunlar’ın “Silahlı kanadına” yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Örgüt liderinin ve yöneticilerinin amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri tespitinde bulunuldu.