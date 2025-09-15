Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:03
SON DAKİKA | Boyunlar’ın “Silahlı kanadına” yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı
Son dakika haberi: İtalya'da tutuklu bulunan liderliğini Barış Boyun'un yaptığı Boyunlar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir iddianame düzenlendi. 160'sı tutuklu 306 şüpheliye yönelik iddianame düzenlendi. İddianamede 167 isim müşteki olarak yer alırken 36 kişinin firari olduğu kaydedildi.