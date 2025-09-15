Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Boyunlar’ın “Silahlı kanadına” yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı
Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:03

SON DAKİKA | Boyunlar’ın “Silahlı kanadına” yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Son dakika haberi: İtalya'da tutuklu bulunan liderliğini Barış Boyun'un yaptığı Boyunlar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir iddianame düzenlendi. 160'sı tutuklu 306 şüpheliye yönelik iddianame düzenlendi. İddianamede 167 isim müşteki olarak yer alırken 36 kişinin firari olduğu kaydedildi.

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Son dakika haberi: Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü ile Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün menfaat çatışması sonrası aralarında geçen silahlı eylemlere örnek, İstanbul'da ünlü bir lahmacun zincirinin ve bir otelin defalarca kurşunlanması olayı oldu.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

İstanbul'da 12 şubesi bulunan lahmacun zinciri Esto Lahmacun ve Grand Moon Otel'e geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da kurşunlandı. Olayla ilgili iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Lahmacun zincirinin Büyükçekmece'deki zinciri de bu eylemden kısa bir süre önce kurşunlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

GECE KULÜBÜ SALDIRISININ İNTİKAMI

İddianameye göre lahmacun zincirinin yüzde 10'una sahip olan M.Ç., restoran zincirinin gayri resmi ortağı olduğu iddia edilen S.S., Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Yöneticisi Murat Küçükyavuz'la çocukluk arkadaşıydı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Küçükyavuz, Boyunların yöneticilerinden Mehmet Recep Demir'in bağlantılı olduğu "Binbir Gece" isimli eğlence mekanına bombalı saldırıda bulundu.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

İşte Boyunlar Silahlı Suç Örgütü de bu saldırıya misilleme olarak Daltonlarla bağlantılı olduğu iddia edilen Esto Lahmacun ve Grand Moon Otel'i kurşun yağmuruna tuttu.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

BOYUNLARIN YÖNETİCİSİ TALİMATI VERDİ

İddianameye göre, Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir'in talimatıyla bu misilleme eylemleri gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Örgüt, bu eylemleri gerçekleştirmek için çalıntı ve plakasız motosikletler kullandırıldı ve olayı gerçekleştiren örgüt üyelerine maske ya da kask taktırması nedeniyle eylemi gerçekleştirenler halen bulunamadı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

YENİ YAPILANMAYA GİTTİLER

Hazırlanan iddianamede Barış Boyun'un kurduğu ilk örgüt yapılanmasıyla ilgili hem İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi hem de 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davalarının açıldığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

İlk örgüt yapılanmasının İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği süre zarfında İtalya'da tutuklu bulunmasına rağmen Boyun'un bu dava açıldıktan sonra da yeni örgüt yönetici ve örgüt üyesi kadroları oluşturarak, yeni yapılanmaya gittiği vurgulandı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİLER

İddianameye göre örgütün bu yeni oluşumunda örgüt lideri Barış Boyun. Örgüt yöneticileri ise Mert Gültepe, Gurur Işınçelik, Mehmet Recep Demir, Batuhan Karaca, Taha Karasoy, Mirhan Aygün, Oğuzhan Duyku, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in yer alıyor.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Boyun ve örgüt yöneticilerinin bu yeni oluşum içerisinde örgüt üyeleri bularak silahlı suç örgütü kapsamında suç işlemeye devam ettikleri, Boyun hakkında yakalama kararı olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

ÖRGÜTÜN AMACI HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMAK

Barış Boyun'un İtalya'da karışmış olduğu suçlar nedeniyle de 2024 Mayıs ayından itibaren örgüt yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duygu ile birlikte tutuklu bulunduğu aktarılan iddianamede, tutuklu olmasına rağmen telefon aracılığıyla suç işleme kastıyla talimatlar verdiği belirtildi.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Bu talimatlar, örgüt yöneticileri Mert Gültepe, Gurur Işınçelik gibi isimler aracılığıyla örgüt üyelerine iletildi. Örgüt üyeleri, örgüt lideri ve yöneticilerinin emir ve talimatlarını sorgulamaksızın yerine getirdi. Örgütün amacı belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamaktı.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

KARŞI DURANI YA YOK ETTİLER YA DA KENDİ SAFLARINA ÇEKTİLER

İddianameye göre bu suçların işlenebilmesi için de yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahiplerdi.

SON DAKİKA | Boyunlar’ın Silahlı kanadına yeni iddianame! Ünlü lahmacun zinciri ve otele kurşun yağdırmışlardı

Örgüt liderinin ve yöneticilerinin amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri tespitinde bulunuldu.