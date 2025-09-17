Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 06:33
SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon
Son dakika haberi: İstanbul'da sigara ve makarondan elde edilen milyarlarca dolarlık gelirle dev bir medya imparatorluğu kuran Can Holding'le ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Holdingin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia edilirken, haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın daha önce Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nce (OLAF) başlatılan bir soruşturmada küresel baron olarak isimlerinin geçtiği belirlendi.