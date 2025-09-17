Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon
Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 06:33

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Son dakika haberi: İstanbul'da sigara ve makarondan elde edilen milyarlarca dolarlık gelirle dev bir medya imparatorluğu kuran Can Holding'le ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Holdingin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia edilirken, haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın daha önce Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nce (OLAF) başlatılan bir soruşturmada küresel baron olarak isimlerinin geçtiği belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Son dakika haberi: İddiaya göre, her şey 2020'de Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp) Hannover merkezli bir şirkete gönderilmek üzere inşaat malzemeleriyle dolu olduğu iddia edilen 3 konteynerin izini sürmesiyle başladı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Konteynerler Türkiye'den deniz yoluyla Belçika'nın Anvers kentine, ardından Duisburg limanına taşınmıştı. Bir lojistik şirketi tarafından teslim alınan 3 konteynerin Moers yakınlarındaki bir depoya aktarıldığını belirleyen polis depoya baskın düzenledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Konteynerlerden biri gaz beton bloklarla, diğer ikisi ise kolilerle doluydu. Sadece gaz beton blokların bulunduğu konteyner gümrüğe usulüne uygun olarak beyan edilmişti.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

İki konteynerde yapılan aramada 39 milyon 980 bin adet gümrüksüz ve vergisiz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

ULUSLARARASI ŞEBEKE

Sigaraların Türkiye ve İran'daki lisanslı üretim tesislerinde üretilip, denizaşırı limanlara ihraç edildiği, ardından AB üye ülkelerine gönderilerek burada satıldığı belirlendi.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

28 Ocak 2025'te 150 konteyner kaçak sigarayı Avrupa Birliği'ne soktuğu tespit edilen aralarında Türklerin de bulunduğu 18 kişi hakkında Bielefeld Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Bazı konteynerlerin Hollanda geçici depolama tesislerinde boşaltıldığının kanıtlanmasının ardından, Hollanda makamları (FIOD Rotterdam) soruşturmaya dahil oldu.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Hollanda, Almanya ve Belçika'da yapılan baskınlarda 1.5 milyon kaçak sigara ve 51 ton tütün ele geçirildi. 18 kişi tutuklanırken, uluslararası kaçakçılık şebekesinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

İSMİNİ İLK KEZ MİT DUYURMUŞTU

Türkiye, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ismini ilk kez 2002'de duymuştu. MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkardı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin'de yapılan Duman Operasyonu'nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Operasyon kapsamında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

2016'da 11 ülkede yürütülen operasyonlarda ise Zamanhan Can ile oğulları Kemal ve Mehmet Şakir Can, sigara kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

5 KİŞİ TUTUKLANDI 4 FİRARİ ARANIYOR

Bu arada Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni detaylara SABAH ulaştı! Türkiye-Almanya hattında dev operasyon

Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.