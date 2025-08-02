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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor
Giriş Tarihi: 02.08.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 06:08

SON DAKİKA | CHP'nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çeken çöp yığınlarının bir benzeri de Kartal'da ortaya çıktı. Kartal Belediyesi'nin, 2024 yılında çöp toplama hizmeti için 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, ilçede çöplerin toplanmadığı görüldü. Üstelik belediyenin, temizlik hizmetini yerine getirmeyen firmaya her gün yaklaşık 1 milyon TL ödeme yaptığı belirlendi.

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SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Son dakika haberi: 2,5 aydır maaşlarını alamayan Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçilerin iş bırakmasından sonra toplanamayan çöpler, ilçede hayatı yaşanamaz hale getirdi.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Duruma müdahale eden Beşiktaş Kaymakamlığı, görev ve sorumluluklarını hatırlatarak belediyeden çöpleri ivedi olarak toplamasını istedi.

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SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Bu ihtarın ardından bir nebze de olsa temizlenen Beşiktaş'ın ardından, bu kez Kartal'da benzer görüntüler oluşmaya başladı.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal'da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verilmesi dikkat çekti.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

GÜNLÜK 1 MİLYON TL ÖDEME

Toplam sermayesi 1 milyon TL olan ÇEVLOG'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li belediyelerden 5.7 milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Bu miktarın 1 milyar 74 milyon TL'si Kartal Belediyesi'ne ait olurken AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, "Kartal Belediyesi toplanmayan çöplere günlük 1 milyon Türk lirası ödüyor." diyerek çöp sorununa dikkat çekti.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Göksoy, "Çöp toplama ihalesi, ilçemizin çöp sorununu çözmüyorsa kime ve neye hizmet ediyor?

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

İhalenin süresi: bin 187 gün, toplam bedel: 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 TL, günlük maliyet 1 milyon TL. Tüm bu yüksek harcamalara rağmen Kartal ilçesi, çöp sorunu ile baş edemez durumda.

SON DAKİKA | CHP’nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor

Üstelik bu ihale, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı şekilde gerçekleşmiştir." dedi.