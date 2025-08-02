Giriş Tarihi: 02.08.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
06:08
SON DAKİKA | CHP'nin yönettiği Kartal’da çöp dağları yükseliyor! Toplanmayan atıklar için her gün 1 milyon TL ödüyor
Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çeken çöp yığınlarının bir benzeri de Kartal'da ortaya çıktı. Kartal Belediyesi'nin, 2024 yılında çöp toplama hizmeti için 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, ilçede çöplerin toplanmadığı görüldü. Üstelik belediyenin, temizlik hizmetini yerine getirmeyen firmaya her gün yaklaşık 1 milyon TL ödeme yaptığı belirlendi.