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Haberler Galeri SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 06:24

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Son dakika haberi: Gazze halkı tüm dünyanın gözü önünde açlıktan kırılıyor. Açlıktan ölenlerin sayısı 168 oldu. 44 aşevi ve 57 yardım dağıtım merkezi siyonist ordu tarafından hedef alındı. Yardım konvoyları 128 kez vuruldu. ABD ve İsrail'in sözde yardım merkezlerinde kurulan ölüm tuzaklarında ise bin 444 kişi şehit oldu. Gazze Medya Ofisi Müdürü İsmail El Tevabat SABAH'a konuştu: Siyonist İsrail, yardım merkezlerini birer ölüm tuzağına dönüştürdü. 57 dağıtım merkezi bombalandı, 92 bebek aç olarak toprağa verildi.

HARUN SEKMEN
SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Son dakika haberi: Gazze'de, 7 Ekim 2023 tarihinden beri sistematik soykırım uygulayan siyonist İsrail, 155 günden beri bölgede açlık kuşatmasını vahşi şekilde sürdürüyor.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

SABAH, Türk medyasında ilk defa, Gazze'deki açlık ablukasının ne boyutlara ulaştığını rakamlarıyla açıklıyor. SABAH'a konuşan Filistin Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, "Açlık artık insani krizi de geçti.

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SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Bütün bir Gazze halkı tüm dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyor. İnsanlık bebeklerin çığlığına sağır kaldı. Şu ana kadar açlıktan ölenlerin sayısı 168. Bunun 92'si bebekler ve çocuklar.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

44 aşevi siyonist ordu tarafından hedef alındı, 57 yardım dağıtım merkezi işgal kuvvetleri tarafından bombalandı. Yardım konvoyları 128 kez hedef alındı.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Sözde Amerikan İsrail ardım merkezleri adı altında kurulan ölüm tuzaklarında, bin 444 kişi şehit oldu, 10 bin 67 kişi yaralandı, 49 kişi kayıp" dedi.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

DURUM İÇLER ACISI

Filistin'de durumun içler acısı olduğunu kaydeden Tevabat, "2.4 milyondan fazla insan, uluslararası sınıflandırmalara göre en tehlikeli aşama olan kıtlığın üçüncü aşamasına girmiştir.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Kişi başına düşen gıda tüketimi, savaş öncesine göre yüzde 90'dan fazla azalmıştır.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Binlerce çocuk ciddi derecede zayıflık, kansızlık, gelişim geriliği ve sindirim hastalıkları yaşamaktadır.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Bebek maması ve hayati öneme sahip ilaçlar neredeyse tüm bölgelerde tamamen tükenmiştir.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

1.9 milyondan fazla Filistinli, kamplarda veya açık alanlarda son derece zor koşullarda yaşamaktadır.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

İşgal güçleri, bu insanları "güvenli olmayan tampon bölgelerde" izole etmeye çalışmakta ve evlerine dönmelerini engellemektedir.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Binlerce aile, içme suyu, tuvalet ve yeterli gıda olmadan çadırlarda yaşamaktadır." ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

YAĞMALAMA OLUYOR

Uluslararası yardımların bilinçli olarak engellendiğini kaydeden Tevabat, "İşgal rejimi, felaketin büyüklüğüyle hiçbir şekilde orantılı olmayan, ortalama 40 kamyonluk sınırlı yardım girişine izin vermektedir.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Bu sayı 4 gündür giriş yapan ortalamadır. Ancak Gazze'nin günlük 600 yardım kamyonuna ihtiyacı vardır.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Kamyonlar işgal altındaki geçiş noktalarından geçmekte, yardımlar çeteler tarafından yağmalanmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmamaktadır.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Giren yardım malzemeleri son derece yetersiz, uygunsuz veya bozuk durumdadır" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

BEBEKLERİN ÇIĞLIĞINI DUYUN

İnsanlık Gazze'de açlıktan ölen bebeklerin çığlıklarına sağır. Bugüne kadar 92 bebek açlığa karşı verdikleri yaşam mücadelesini kaybetti.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Yardım dağıtım merkezlerinin hepsi ölüm tuzağı.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Bin 444 şehit, 10 bin 67 yaralı. 49 kişi ise kayıp. 2.4 milyon insan açlığın en tehlikeli aşamasında savaş veriyor.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

KAMPLAR İÇLER ACISI

Kamplarda ve açık alanlarda 1.9 milyon Filistinli son derece zor koşullar altında yaşıyor.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

İşgalci İsrail, güvenli olmayan tampon bölgelerde soykırım yapıyor.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Gazze, her gün 600 TIR'lık yardıma muhtaç ancak sadece 40'ının girişine izin veriliyor.

SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?

Onlar da ya yağmalanıyor ya da bozuk olarak geliyor.