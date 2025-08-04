Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
06:24
SON DAKİKA | Dünya seyrediyor Gazze açlıktan kırılıyor! Yardım merkezi mi ölüm tuzağı mı?
Son dakika haberi: Gazze halkı tüm dünyanın gözü önünde açlıktan kırılıyor. Açlıktan ölenlerin sayısı 168 oldu. 44 aşevi ve 57 yardım dağıtım merkezi siyonist ordu tarafından hedef alındı. Yardım konvoyları 128 kez vuruldu. ABD ve İsrail'in sözde yardım merkezlerinde kurulan ölüm tuzaklarında ise bin 444 kişi şehit oldu. Gazze Medya Ofisi Müdürü İsmail El Tevabat SABAH'a konuştu: Siyonist İsrail, yardım merkezlerini birer ölüm tuzağına dönüştürdü. 57 dağıtım merkezi bombalandı, 92 bebek aç olarak toprağa verildi.