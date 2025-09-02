Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:28
SON DAKİKA | FETÖ’cü casusluk ve sabotaj ağı çökertildi! ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı!
Son dakika haberi: Savunma sanayiine yönelik en büyük casusluk ve sabotaj operasyonunun detaylarını SABAH deşifre ediyor. MKE'nin gizli "Hilâl Projesi" için üretilen 700 tonlukC 4 tipi patlayıcının mühimmatının teslimatını geciktiren ASSAN şirketinin sahibi Emin Öner'in FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Genel Müdür Gürcan Okumuş ise devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalmakla suçlanıyor.