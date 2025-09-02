SON DAKİKA | FETÖ’cü casusluk ve sabotaj ağı çökertildi! ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı!

Son dakika haberi: Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tarihin en büyük casusluk ve sabotaj operasyonlarından biri deşifre edildi. ASSAN savunma şirketinin sahibi İş Adamı Emin Öner, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma", Genel Müdür Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklandı.