Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 07:05
SON DAKİKA | Gazze filosu bugün yola çıkıyor! 44 ülkeden binlerce aktivist katılacak
Son dakika haberi: Türkiye'den "Küresel Sumud Filosu"na katılacak aktivistler, bugün Tunus'a doğru hareket edecek. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan "Küresel Sumud Filosu", onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.