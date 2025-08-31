SON DAKİKA | Gazze filosu bugün yola çıkıyor! 44 ülkeden binlerce aktivist katılacak

Deniz yolculuğunun günlerce süreceğini belirten Karaaslan, "Bu yolculukla ilgili endişelerimiz var ama Gazze ile ilgili endişelerimiz daha büyük. İsrail, müdahale edebilir, kardeşlerimizi şehit edebilir, şiddet uygulayabilir ama tüm bu risklerle beraber bu yolculuğa umutla, azimle, kararlılıkla ve cesaretle hep birlikte çıkacağız." ifadelerini kullandı.