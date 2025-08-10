Giriş Tarihi: 10.08.2025 07:01
SON DAKİKA | Güzellik uzmanının sahte altın oyunu! Dolandırıcılığı esnafın WhatsApp grubu ortaya çıkardı
Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te 3 farklı kuyumcuda gram altın bozduran Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü'yü, girdiği dördüncü dükkândaki çalışanın dikkati ele verdi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca diğer mağdurlar altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anladı.