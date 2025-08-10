Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 07:03

SON DAKİKA | Güzellik uzmanının sahte altın oyunu! Dolandırıcılığı esnafın WhatsApp grubu ortaya çıkardı

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te 3 farklı kuyumcuda gram altın bozduran Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü'yü, girdiği dördüncü dükkândaki çalışanın dikkati ele verdi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca diğer mağdurlar altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anladı.

ARZU KAYA
Son dakika haberi: Olay İstanbul Pendik'te geçtiğimiz aralık ayında yaşandı. Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü, 3 farklı kuyumcuya girip sahte altın bozdurdu. Dördüncü girdiği dükkânda ise yakayı ele verdi.

3'ÜNDE BOZDURDU, 4.'SÜNDE YAKALANDI

Her kuyumcu dükkânında farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Ardından başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.

Ünlü, üçüncü dükkânda ise 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu da sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.

ESNAF "DOLANDIRICI" DİYE PAYLAŞTI, MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcı kadın son kuyumcuda yakalandı. Burada 2 gram, 2 tane de 0.5 gram altın bozdurmak isterken altınların sahte olduğu dükkân çalışanının dikkatinden kaçmadı.

Bu sırada kadının kamera görüntüleri esnafın kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" diye paylaşıldı. Kuyumcular, altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anlayınca şikâyetçi oldu.

EVE GİTMEK İÇİN ALTIN BOZDURMUŞ

Polis ekiplerine teslim edilen kadından ele geçen toplamda 8 adet 1 gram, 3 adet de 0.5 gram altına el konuldu.

25 bin 480 liralık altın bozduran Okşan Ünlü ifadesinde, cezaevinden birkaç ay önce çıktığını, ailesinin kendisini reddetmesiyle maddi-manevi çöküş yaşadığını söyleyerek "Bu yüzden eskort sitesine kayıt oldum.

Orada tanıştığım Şeref adlı kişiden beraberlik karşılığında 13 gram altın aldım. Olay günü, önce kardeşim para istediği için bozdurdum, sonra ihtiyaçlarım için bozdurdum, daha sonra da evime gitmek için nakit param kalmadığı için bozdurdum.

