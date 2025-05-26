Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
09:11
SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Öte yandan raporda, yağışların hafta içi boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.