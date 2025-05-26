SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.