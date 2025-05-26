Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:11

SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Öte yandan raporda, yağışların hafta içi boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 26-31 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporuna göre; bu hafta yurt genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 34 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, rüzgar, toz taşınımı... Günlerce sürecek

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.