Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:27

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

İzmir çöplüğe döndü. Konak ve Buca ilçelerinde toplanmayan çöpler kaldırımlara ve yollara taştı, sıcak havayla birlikte etrafa ağır koku yayıldı. Vatandaşlar aylardır süren soruna tepki göstererek, "Sokaklarımız leş gibi kokuyor, belediye hiçbir şey yapmıyor" diyerek isyan etti. Çöp yığınları arasında yaşamaya çalışan mahalleli, çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

AA
SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde toplanmayan çöpler sokaklara taşarak hem kötü kokuya hem de vatandaşların tepkisine yol açtı. Konak'ın 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde biriken atıklar yollara ve kaldırımlara yayılırken, sıcak havayla birlikte koku daha da arttı. Buca'nın bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöpler alınsa da çevreye saçılan atıkların toplanmadığı görüldü.

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Mahalle sakinleri, aylardır devam eden sorun nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Konak'ta yaşayan Mülkiye Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları biz süpürüyoruz ama belediye hiçbir şey yapmıyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

Bir başka vatandaş Mehmet Sait Duman ise kokudan evlerinde duramaz hâle geldiklerini belirterek, "Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle.

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor, yoksa daha da dayanılmaz olurdu." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

"BÖYLE ÇÖP GÖRMEDİM"

Uzun yıllardır aynı bölgede yaşayan Nizamettin Duman da "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim.

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor
SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor
SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor