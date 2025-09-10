Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:26
SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor
İzmir çöplüğe döndü. Konak ve Buca ilçelerinde toplanmayan çöpler kaldırımlara ve yollara taştı, sıcak havayla birlikte etrafa ağır koku yayıldı. Vatandaşlar aylardır süren soruna tepki göstererek, "Sokaklarımız leş gibi kokuyor, belediye hiçbir şey yapmıyor" diyerek isyan etti. Çöp yığınları arasında yaşamaya çalışan mahalleli, çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.