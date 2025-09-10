SON DAKİKA | İzmir çöplüğe döndü! Konak ve Buca’da koku isyanı: Vatandaş nefes alamıyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde toplanmayan çöpler sokaklara taşarak hem kötü kokuya hem de vatandaşların tepkisine yol açtı. Konak'ın 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde biriken atıklar yollara ve kaldırımlara yayılırken, sıcak havayla birlikte koku daha da arttı. Buca'nın bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöpler alınsa da çevreye saçılan atıkların toplanmadığı görüldü.