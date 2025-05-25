Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
09:03
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde gün içinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor. 25-29 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı raporda ise birçok il için gök gürültülü sağanak uyarı verildi. Peki hangi illerde toz taşınımı ve sağanak bekleniyor? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...