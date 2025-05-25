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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:03

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde gün içinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor. 25-29 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı raporda ise birçok il için gök gürültülü sağanak uyarı verildi. Peki hangi illerde toz taşınımı ve sağanak bekleniyor? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta toz taşınımı ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

MGM, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

Buna göre; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gün içinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

Raporda, "Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

İşte toz taşınımının gün içinde etkili olacağı saatler:

Sabah 06.00-12.00 arası