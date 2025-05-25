SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta toz taşınımı ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...