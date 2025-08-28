Giriş Tarihi: 28.08.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 06:37
SON DAKİKA | Rus yüzücü Nikolai Andreevich'in İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! Boğuldu mu, karaya mı çıktı?
Son dakika haberi: İstanbul'da 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un denizde kaybolması ile ilgili hem arama çalışmaları hem de soruşturma sürüyor. Savcılık, Sahil Güvenlik ve Emniyet'e talimat vererek özel ekip oluşturulması talimatını verdi. SABAH'a konuşan uzmanlar parkurun ve akıntının bir sorun oluşturmayacağını, bir sağlık sorunu ortaya çıkmış olabileceğini bildirdi.