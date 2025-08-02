Giriş Tarihi: 02.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
09:30
SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz vahşice katledilip valizle taşınmıştı! İkiz kardeşinin sözleri yürekleri dağladı
Son dakika haberi: İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın Hatay'da yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, her zaman birlikte olabilmek için ilk üniversitelerini kardeşi istediği için yarıda bıraktıklarını ve hemşirelik bölüme geçiş yaptıklarını söyledi.