SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz vahşice katledilip valizle taşınmıştı! İkiz kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

"AYŞE ÇOK GÜLER YÜZLÜ, ÇOK YARDIMSEVER, HAYALLERİ VE HEDEFLERİ OLAN BİR İNSANDI"



Katledilen kardeşinin yardımsever ve güler yüzlü olduğunu söyleyen Esra Tokyaz, "Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Bütün her şeyini planlı olarak yapardı.



