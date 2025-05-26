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Haberler Galeri Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:54

Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, hayatını kaybetti. Şeşen'in ölüm haberi, eşi, çocukları ve torununun adına sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu.

Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video

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Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

BAŞKAN ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlhan Şeşen'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.