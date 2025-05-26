Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

BAŞKAN ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM



İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.





İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2025