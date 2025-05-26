Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
15:54
Son dakika: Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.