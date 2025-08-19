SON DAKİKA | Yarısı Bizden kampanyasıyla 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor: Kentsel dönüşüm tam gaz

Hibeye rağmen ödeme gücü olmayanlar için nasıl bir yol izleniyor?



Ödeme gücü bulunmayan dar gelirli ya da yoksul vatandaşlara ise borçlandırma yapılmıyor, onun yerine 'oturma hakkı' tanınıyor. Süreç şöyle ilerliyor; vatandaşın başka mülkü, yoksulluk sınırını aşan geliri yoksa hiçbir bedel istenmeden evi yenileniyor. Vatandaş depreme dirençli hale gelen evine yerleşiyor.



