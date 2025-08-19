Giriş Tarihi: 19.08.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
07:06
SON DAKİKA | Yarısı Bizden kampanyasıyla 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor: Kentsel dönüşüm tam gaz
Son dakika haberi: Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın kentsel dönüşüm seferberliğinde çalışmalar tam gaz sürüyor. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yaklaşık 71 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi. Alan bazlı dönüşümde, hak sahiplerine konutlar için 875 bin TL, ticari birimler içinse 437 bin 500 TL hibe veriliyor.