Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:42

SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı, "Seni seviyorum, seninle evleneceğim" sözleriyle kandırdığı kadının banka hesaplarını boşalttı. Yeni nesil dolandırıcılık yönteminin mağduru genç kadın, sevdiği kişi tarafından hesaplarındaki tüm parayı kaybetti. Mağdur kadın, 6 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat, Türkiye'ye yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı Alireza Ghaffari Hosseini tarafından evlenme vaadiyle kandırıldı.

SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

Kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan şüpheli, kısa sürede duygusal bir bağ kurduğu Nazakat'ın güvenini kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

ŞARJDA UNUTULAN TELEFONLA HESAPLARI BOŞALTTI

2024 yılı Şubat ayında İstanbul ziyaretinin ardından KKTC'ye dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı.

SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

Ardından şüpheli, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan bu telefon aracılığıyla, mağdurun hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı.

SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun

"AŞK" MASKESİ ALTINDA PLANLI DOLANDIRICILIK

Avukat Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm süreci önceden planladı. Paraları aktarırken dekontlara "borç" açıklaması yazdı.