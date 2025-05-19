Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:42
SON DAKİKA | Yeni nesil aşk tuzağı! Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı, "Seni seviyorum, seninle evleneceğim" sözleriyle kandırdığı kadının banka hesaplarını boşalttı. Yeni nesil dolandırıcılık yönteminin mağduru genç kadın, sevdiği kişi tarafından hesaplarındaki tüm parayı kaybetti. Mağdur kadın, 6 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.