Sosyal medyada "polisim" diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

Son dakika haberi: Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz hafta içinde bir ihbar geldi yapılan ihbarda; Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda cumhurbaşkanlığı forsundan, polis rozetine, Sanayi başkanlığı araç kartından polis kimliğine kadar her türlü paylaşımları yapan bir grup kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp insanları dolandırıyor ve menfaat elde ediyor denildi.