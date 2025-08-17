Giriş Tarihi: 17.08.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
07:42
Sosyal medyada "polisim" diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...
Son dakika haberi: İstanbul'da sosyal medya hesaplarından kendilerini polis gibi göstererek menfaat sağlayan, sahte rozet ve kimliklerle paylaşım yapan dolandırıcılar, emniyetin radarına takıldı. Baba, oğul ve 6 arkadaşından oluşan 8 kişilik sahte polis çetesi, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar. Karşılarında gerçek polisi görünce "Çocukluktan beri polisliğe hayranım" dedi ama tutuklanmaktan kurtulamadılar.