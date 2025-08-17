Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyal medyada "polisim" diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...
Giriş Tarihi: 17.08.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 07:42

Sosyal medyada "polisim" diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

Son dakika haberi: İstanbul'da sosyal medya hesaplarından kendilerini polis gibi göstererek menfaat sağlayan, sahte rozet ve kimliklerle paylaşım yapan dolandırıcılar, emniyetin radarına takıldı. Baba, oğul ve 6 arkadaşından oluşan 8 kişilik sahte polis çetesi, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar. Karşılarında gerçek polisi görünce "Çocukluktan beri polisliğe hayranım" dedi ama tutuklanmaktan kurtulamadılar.

Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

Son dakika haberi: Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz hafta içinde bir ihbar geldi yapılan ihbarda; Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda cumhurbaşkanlığı forsundan, polis rozetine, Sanayi başkanlığı araç kartından polis kimliğine kadar her türlü paylaşımları yapan bir grup kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp insanları dolandırıyor ve menfaat elde ediyor denildi.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

VATANDAŞIN HUZURUNU BOZANLAR TESPİT EDİLDİ

Gelen ihbarı hemen değerlendirmeye alan Gayrettepe Polisi, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla vatandaşların huzurunu bozan sahte polisleri tespit etmek için harekete geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ayı gün içinde sahte polisleri ve kimliklerini tek tek tespit etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 8 şüpheli için 7 adres belirledi.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

14 Ağustos Perşembe günü şafak vaktinde Gayrettepe'nin gerçek polisleri o sahte polislere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla'daki adreslere baskın yapan Dolandırıcılık Büro ekipleri vatandaşların huzurunu bozan 8 sahte polisi gözaltına aldı.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

EVLERİNDE YOK YOK

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet Sarsılmaz marka Ruhsatsız silah, 3 adet kuru sıkı tabanca, 579 adet 9mm dolu fişek, 191 adet kuru sıkı fişeği, 5 adet şarjör, 2 adet sahte Polis kimliği, 2 adet Cumhurbaşkanlığı Forsu rozeti, 2 adet Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 adet Polis rozeti, 1 adet Özel Harekat montu, 2 adet yakın koruma rozeti, 4 adet telsiz, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden baba Baki S.(52) oğlu Mehmet Emin S. (21) ve arkadaşları Furkan E.(27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada polisim diye paylaşım yaptılar! Gerçek polisi karşılarında görünce...

POLİS HAYRANLIĞIM VAR

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki ilk beyanlarında 'çocukluktan beri polis olmak istiyorum size hayranlığım var' dediği öne sürüldü.