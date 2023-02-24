Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:12

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası halka arzlar ertelenirken, normalde 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılaması beklenen Göknur Gıda halka arz hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, "Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi?" sorusuna yanıt aramakta. 11 TL üzerinden hisse satışı gerçekleşmesi beklenen halka arz için araştırmalar daha da sürecek. Peki, "Göknur Gıda halka arz ertelendi mi, eşit mi oransal mı? İşte detaylar