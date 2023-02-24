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Haberler Galeri Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:12

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası halka arzlar ertelenirken, normalde 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılaması beklenen Göknur Gıda halka arz hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, "Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi?" sorusuna yanıt aramakta. 11 TL üzerinden hisse satışı gerçekleşmesi beklenen halka arz için araştırmalar daha da sürecek. Peki, "Göknur Gıda halka arz ertelendi mi, eşit mi oransal mı? İşte detaylar

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

Ülkemizde yaşanan büyük afet sebebiyle halka arz tarihleri değişirken, "Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi, fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Göknur Gıda halka arz oransal mı, ertelendi mi? İşte detaylar

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Daha önce deprem nedeniyle 15-17 Şubat tarihlerine ertelenen Göknur Gıda'nın halka arzı deprem felaketi ve borsada işlemlere ara verilmesi nedeniyle daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelendi.

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Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

Borsa İstanbul'da işlemlerin durdurulması nedeniyle, halka arzın daha sonraki bir tarihe ertelendiğini şirket KAP üzerinden şu ifadelere yer vererek açıkladı;

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

"Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul pay piyasasında işlemlere ara verilmesi sebebiyle Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Göknur Gıda halka arz ne zaman, ertelendi mi? Göknur Gıda halka arz oransal mı, fiyatı ne kadar?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Talep toplama 11 TL üzerinden eşit dağıtım şeklinde yapılması bekleniyordu.

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