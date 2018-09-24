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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...

Giriş Tarihi: 24.09.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:54
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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini deposu nın kanserden diyabete kadar birçok ciddi kronik rahatsızlığa karşı faydalı olduğunu söyledi.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, nın faydalarını şöyle sıraladı: "Bağışıklığı güçlendirir: 1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır, kalp hastalık riskini azaltır.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

ollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

Kemiklere birebir: da bolca bulunan A vitamini göz sağlığı, sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gereklidir.

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1 su bardağı diliminde öyle bir şifa var ki...
1 su bardağı mandalina diliminde öyle bir şifa var ki...

da bulunan A vitamini üreme sağlığı ve hücreler arası iletişimde önemlidir. Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelişme olasılığını yarı yarıya azaltır.

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