11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Philadelphialı manken Tessa Snyder 11 yaşında bacağı alındıktan sonra inanılmaz bir hayat mücadelesine başladı. Şimdi markalar peşinden koşuyor. 29 yaşında Philadelphialı manken Tessa Snyder'in hayatı ilham verecek cinsten.. Tessa Snyder 11 yaşında kemik kanseriyle savaşmaya başladı.. Daha çocuk yaşta sağ bacağını kanser sebebiyle kaybetti. The Sun'ın haberine göre 29 Eylül 2000 yılında hayatta kalma şansını artırmak için ameliyat oldu. Uzun kahverengi çok sevdiği saçlarıyla da vedalaşmak zorunda kaldı.. Agresif kemoterapi sonrası ise 2001'de kanserden kurtuldu.. Neredeyse 20 yıl sonra markaların peşinden koştuğu bir manken haline geldi.. Snyder kendisini her zamankinden daha güzel ve seksi hissettiğini ifade ediyor..