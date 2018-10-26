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11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Giriş Tarihi: 26.10.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 14:41
11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Philadelphialı manken 11 yaşında bacağı alındıktan sonra inanılmaz bir hayat mücadelesine başladı. Şimdi markalar peşinden koşuyor.

11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

29 yaşında Philadelphialı manken 'in hayatı ilham verecek cinsten..

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11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

11 yaşında kemik kanseriyle savaşmaya başladı..

11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Daha çocuk yaşta sağ bacağını kanser sebebiyle kaybetti. The Sun'ın haberine göre 29 Eylül 2000 yılında hayatta kalma şansını artırmak için ameliyat oldu. Uzun kahverengi çok sevdiği saçlarıyla da vedalaşmak zorunda kaldı..

11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Agresif kemoterapi sonrası ise 2001'de kanserden kurtuldu..

11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Neredeyse 20 yıl sonra markaların peşinden koştuğu bir manken haline geldi..

11 yaşında bacağı kesilmişti... Şimdi dünya markaları peşinde koşuyor!

Snyder kendisini her zamankinden daha güzel ve seksi hissettiğini ifade ediyor..

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