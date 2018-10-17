200 kilo verdi! inanılmaz değişim...

Oregon'da yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu. Zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Çünkü zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş. Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için '300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu