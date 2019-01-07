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  • 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

4 çocuk annesi 'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Hollywood'un yıllar geçsede güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldızlarından 'ın güzellik sırrı bakın neymiş...

Giriş Tarihi: 07.01.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 15:50
4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Hollywood'un ünlü oyuncusu , yeni filmin Destroyer'daki performansıyla yine göz doldurdu.

4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

51 yaşındaki 'lı oyuncu, filmde kendi kendine zarar veren, hırpalanmış bir dedektifi canlandırıyor.

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4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Erin Bell rolü hakkında konuşan Kidman, "Karakterim, suçluların peşine düşmüşken bir yandan özel hayatında sıkıntı yaşayan, kendini hırpalayan, öfkeli biri. Kızlarımın bunu görmesini istemiyorum" dedi.

4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Country şarkıcısı eşi Keith Urban ile evli olan Kidman'ın 10 yaşında Sunday Rose ve yedi yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor.

4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Kidman, şiddet içeren filmini kızlarının ancak 21 yaşını geçince izleyebileceklerini belirtti.

4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Karyn Kusama'nın yönetmenliğini üstlendiği film ABD'de 25 Ocak'ta vizyona girerken, ülkemizde ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.

4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri iki çocuğu daha var.

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