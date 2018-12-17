Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ NASIL UYGULANIYOR?

İnce uçlu iğne yardımıyla minimal dozlarda dolgu ve botoks teknikleri ile uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kişiler ağrı ve acı hissetmeden son derece doğal bir görünüme sahip olmaktadırlar.

Ameliyatsız burun estetiği işleminden sonra birkaç gün spor yapmamak, güneşten korunmak, sauna ya da hamam gibi aşırı sıcağa maruz kalınacak yerlerde bulunmamak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki ameliyatsız burun estetiği kalıcı bir yöntem değildir. Bu yöntem yalnızca burnun görünümünün mevcut durumunu geliştirir ve iyileştirir. Fakat kalıcı bir işlem için kesinlikle cerrahi bir yöntem gerekmektedir. Cerrahi yöntemler yalnızca burnun mevcut durumunu geliştirmez ve iyileştirmez; aynı zamanda burnun anatomisini de değiştirir.

Buruna yapılan her işlem gibi bu işlemde de kişinin yüz hatlarına uygun olan ve kişiye özel bir burun yapılması önemlidir. Ameliyatsız burun estetiği, alanında uzman hekimler dışında kimseye yaptırılmamalıdır.