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mümkün mü?

Cerrahi uygulamalar, yaptırmak isteyenlerin ilk aklına gelen yöntemlerdir. Fakat değişen ve gelişen teknoloji sayesinde artık cerrahi uygulama gerektirmeden bir şekilde burun estetiği yaptırmak mümkün. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Şanverdi, ameliyatsız burun estetiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:45
Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ NEDİR?

, hyalünorik asit malzemelerinin buruna enjekte edilmesiyle uygulanan bir işlemdir. Burun ucu düşüklüğü, burun deliği asimetrisi ve burun eğriliği gibi sorunların tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir. Aynı zamanda burun boyutu ve şekliyle sorun yaşayanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem olma özelliği taşımaktadır.

Cerrahi işlem gerektirmeden yapılan ameliyatsız burun estetiği, 2 ila 3 yıl arasında kalıcılık sağlayan bir yöntemdir. Bu işlem yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir.

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

• Burun yapısı ve beklentileri uygulamaya uygun olanlar

• Burun ucu düşük olanlar

• Kalkık burun isteyenler

• Cerrahi müdahale istemeyenler

• Profil görüntüsünden şikayetçi olanlar


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Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

• Cerrahi ameliyatından sonra hafif düzeltme yapmak isteyenler

• Burundaki asimetrilerin düzeltilmesini isteyenler

• Burun kemerini düzeltmek isteyenler yaptırabilmektedir

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ NASIL UYGULANIYOR?

İnce uçlu iğne yardımıyla minimal dozlarda dolgu ve botoks teknikleri ile uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kişiler ağrı ve acı hissetmeden son derece doğal bir görünüme sahip olmaktadırlar.

işleminden sonra birkaç gün spor yapmamak, güneşten korunmak, sauna ya da hamam gibi aşırı sıcağa maruz kalınacak yerlerde bulunmamak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki ameliyatsız burun estetiği kalıcı bir yöntem değildir. Bu yöntem yalnızca burnun görünümünün mevcut durumunu geliştirir ve iyileştirir. Fakat kalıcı bir işlem için kesinlikle cerrahi bir yöntem gerekmektedir. Cerrahi yöntemler yalnızca burnun mevcut durumunu geliştirmez ve iyileştirmez; aynı zamanda burnun anatomisini de değiştirir.

Buruna yapılan her işlem gibi bu işlemde de kişinin yüz hatlarına uygun olan ve kişiye özel bir burun yapılması önemlidir. Ameliyatsız burun estetiği, alanında uzman hekimler dışında kimseye yaptırılmamalıdır.

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?
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