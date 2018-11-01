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ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

Giriş Tarihi: 01.11.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 12:08
Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

"Kivi kanseri ve kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, kabızlık giderici, depresyon önleme ve stres azaltıcı, vücut şekerini düzenleyici, görme gücünü iyileştirici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici meyvedir"

Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atnan Uğur, kivinin dünyada yoğun olarak tüketilen 26 meyve içerisinde besin maddesi yönünden en zengin meyve olduğuna dikkat çekti.

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Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

Doç. Dr. Uğur, C vitamini deposu olan kivinin düzenli tüketilmesi halinde özellikle kış aylarında görülen solunumla ilgili şikayetlerin azaldığı yönünde bilimsel veriler bulunduğunu söyledi.

Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

Kivinin insan sağlığı açısından önemine de değinen Doç. Dr. Uğur, bu meyvenin özellikle , nefes darlığı ve solunum sorunlarına karşı iyileştirici etkisi bulunduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Uğur, ��unları söyledi:

Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

"Kivi dünyada yoğun olarak tüketilen 26 meyve içerisinde besin maddesi yönünden en zengin meyvedir. Kivi meyvesinin 100 gramında ortalama 100-400 mg C vitamini bulunur. Ayrıca magnezyum içeriği bakımından da en zengin, yüksek potasyum miktarı ve düşük sodyum ile yine meyveler içerisinde ön sıralarda yer almaktadır.

Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

E vitamini, bakır, fosfor, B2 vitamini ve A vitamini bakımından da iyidir. Öncelikle bir C vitamini deposu olan kivinin düzenli tüketilmesi halinde özellikle kış aylarında görülen solunumla ilgili şikayetlerin azaldığı yönünde bilimsel veriler bulunmaktadır.

Astım ve nefes darlığını iyileştirme etkisi var!

Örneğin İtalya'da 18 bin çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, C vitamini içeriği yüksek meyve tüketen bireylerin yüzde 44'ünde solunumla ilgili sorunla karşılaşma riskinin azaldığı belirlenmiştir. Zaten eskiden beri hastalarında, nefes açıcı ve öksürük kesici olarak kullanıldığı bilinmektedir.

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