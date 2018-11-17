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  • Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Giriş Tarihi: 17.11.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 12:31
Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Dişlerinizi fırçalayamayacağınız bir ortamdaysanız veya dişlerinizi fırçalamanıza rağmen koku bir türlü azalmıyorsa, işte size basit ve etkili doğal çözümler…

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusuna çare olabilecekler hakkında bilgi verdi:

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Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Peynir: Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek, koku oluşumunun da önüne geçiyor.

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Elma, armut, havuç: Bu besinler, içerdikleri lif sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazelerler.

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Limon: Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz. Ayrıca mentollü veya limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz.

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Nane-maydanoz: Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç yaprak nane veya birkaç dal maydanoz, nefesinizi doğal olarak temizlemede etkilidir.

Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Yemekten hemen sonra yenilen peynir...

Kahve: Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.

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