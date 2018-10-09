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  • Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 11:14
Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Kilolarından kurtulmak isteyen Sarah May Linney, yaşam tarzı değişikliğiyle 58 kilo verdi. Sağlık beslenme tarzı ve egzersizi hayat tarzı haline getiren Linney, şimdi maraton koşucusu oldu

Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Kilo vermeye çalışmak hiç kolay değil, bir de yemek yemeyi sevenlerdenseniz o zaman işiniz daha zor.

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Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.

Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Sarah May Linney, yaşam tarzı değişikliğiyle 58 kilo verdi.

Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Sağlık beslenme tarzı ve egzersizi hayat tarzı haline getiren Linney, şimdi maraton koşucusu oldu.

Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...
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Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...
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