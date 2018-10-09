Değişimi dudak uçuklattı! Yerinden zor kalkıyordu şimdi maraton koşucusu...

Kilolarından kurtulmak isteyen Sarah May Linney, yaşam tarzı değişikliğiyle 58 kilo verdi. Sağlık beslenme tarzı ve egzersizi hayat tarzı haline getiren Linney, şimdi maraton koşucusu oldu Kilo vermeye çalışmak hiç kolay değil, bir de yemek yemeyi sevenlerdenseniz o zaman işiniz daha zor. Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var. Sarah May Linney, yaşam tarzı değişikliğiyle 58 kilo verdi. Sağlık beslenme tarzı ve egzersizi hayat tarzı haline getiren Linney, şimdi maraton koşucusu oldu.