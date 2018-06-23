Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden ünlü oldu!

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye güzellik yarışmasına katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik.

"Güzellik yarışmasına sadece derece almak için mi girilir?" gibi bir soru sorulsa, herhalde bu sorunun cevabı Inter Star'ın 1997 yılında düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Gülsevim Bozar olacaktır.