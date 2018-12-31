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Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

TC Candler, her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel/yakışıklı yüze sahip insanlarını seçiyor. Listenin bu seneki güzeli ilk seçildiğinde 4 yaşında olan Fransız model oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 11:56
Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Şimdilerde modellik yapan Fransız güzel dünyanın en güzel kızı seçildiğinde sadece 4 yaşındaydı. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzeLlik katılan modeli bir de şimdi görün...

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Mavi güzel Fransız modelin babası ünlü Fransız futbolcu Patrick Blondeau.

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Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

, ilk kez dört yaşındayken defileye çıktı.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

6 yaşında bir dergiye poz verdi.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Tam 11 yıl önce derginin çocuk özel sayısında bu fotoğrafla 'dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtıldı.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

16 yaşındayken çok ünlü bir kozmetik firmasının marka temsilcisi oldu.

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