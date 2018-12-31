Haberler

Galeri

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

TC Candler, her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel/yakışıklı yüze sahip insanlarını seçiyor. Listenin bu seneki güzeli ilk seçildiğinde 4 yaşında olan Fransız model Thylane Blondeau oldu.