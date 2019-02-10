Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

TC Candler, her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel/yakışıklı yüze sahip insanlarını seçiyor. Listenin bu seneki güzeli ilk seçildiğinde 4 yaşında olan Fransız model Thylane Blondeau oldu. Şimdilerde modellik yapan Fransız güzel Thylane Blondeau dünyanın en güzel kızı seçildiğinde sadece 4 yaşındaydı. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzeLlik katılan modeli bir de şimdi görün... Mavi gözlü güzel Fransız modelin babası ünlü Fransız futbolcu Patrick Blondeau. Annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry. Thylane Blondeau, ilk kez dört yaşındayken defileye çıktı. 6 yaşında bir dergiye poz verdi. Tam 11 yıl önce derginin çocuk özel sayısında bu fotoğrafla 'dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtıldı. 16 yaşındayken çok ünlü bir kozmetik firmasının marka temsilcisi oldu.