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  • Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

TC Candler, her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel/yakışıklı yüze sahip insanlarını seçiyor. Listenin bu seneki güzeli ilk seçildiğinde 4 yaşında olan model oldu.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 11:23
Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Şimdilerde modellik yapan güzel seçildiğinde sadece 4 yaşındaydı. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzeLlik katılan modeli bir de şimdi görün...

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Mavi gözlü güzel modelin babası ünlü Fransız futbolcu Patrick Blondeau.

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Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

, ilk kez dört yaşındayken defileye çıktı.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

6 yaşında bir dergiye poz verdi.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

Tam 11 yıl önce derginin çocuk özel sayısında bu fotoğrafla '' olarak tanıtıldı.

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde 4 yaşındaydı... Onu bir de şimdi görün!

16 yaşındayken çok ünlü bir kozmetik firmasının marka temsilcisi oldu.

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