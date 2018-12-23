Dünyanın gözü onların projelerinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli teknoloji ve yazılımlarının üretilmesi gerektiğini söylemesi bana enerji verdi. Biz de tamamen yerli bir sistem geliştirdik. Yayıncıların internet kullanıcılarına, internet kullanıcılarının yayıncılara çok hızlı ulaşıp cloud içerisinde kendi online rejisinde kanalını yönetebileceği bir sistem. Bireysel yayıncı, şirket TV, profesyonel içerik üreticileri, cloud üzerinde sadece beş dakika içinde bir kanal ya da platform kurup, İnteraktif Digital Medya ağını yönetebilmesini sağlıyor. Yayıncı kendi ara yüz seçip, APP'lerini hazırlayabiliyor. Diğer yayıncılar da olduğu havuzdan içerik alabiliyor, ayrıntılı ölçümlenebilen reyting analiz ve reklam, satış ilave edebiliyor. Bu sistemi altı dil de dünyaya açmak için çalışmaları başlattık."