Dünyanın gözü onların projelerinde

O sırada KADEM'in reklamını gördüm ve başvurdum. Kampa kabul edildim. Bir hafta boyunca çok yoğun bir program vardı. Bu kamp bana inanılmaz fayda sağladı. Pet türü plastiğin hammaddeleri petrol türevli olduğu için Türkiye'de üretilemiyor. Yurt dışından almak zorundayız. Ülke olarak özellikle plastik gibi maddelerin geri dönüşümünün artırılmasına dair hedeflerimiz var. Ancak bu süreç pahalı ve zor olduğu için yerine getirilemiyor. Benim hedefim kimyasal kullanmadan tamamen biyolojik olarak gıda, giyim, tıp alanında kullanılabilecek türden plastiği geri dönüştürebilmekti. Pek çok ilaç firması başka bir organizmaya ait bir ürünü laboratuvar ortamında üretip satıyor. Sadece plastik sektöründe böyle bir şey yok. Bana cazip geldi. Çünkü yüzde 98 oranla plastiği hammaddelerine ayırıyor. Kimyasal ve sıcaklık kullanılmadığı için insanla temas eden her alanda kullanılabiliyor. Daha etkili ve ucuz bir yöntem. 2017'de ilk desteği TÜBİTAK'tan aldım. Enzimlerin üretilmesini hangi genler sağlıyor onu bulduk. Japonya'daki bakteri altı haftada o işlemi yaparken bizim sistemimizi 15 dakikada bir üreyen bakterilere aktardık. Genetik materyali bizim istediğimiz organizmaya aktaracak düzeye geldik. Bakteriler bizim üretim fabrikamız gibi oluyor. Onlar ürettikçe biz de kullanıyoruz." Begüm şimdiden altı tane geri dönüşüm firmasından talep almış. Çok büyük firmalar hammadde üretmek için enzim istemeye başlamış bile.