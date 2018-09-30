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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 14:43
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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Kanye West adını değiştirdi: Ben artık 'Ye'yim

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

41 yaşındaki West, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Kanye West bir süredir 'Ye" labakıyla anılıyordu.

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Yeni albümünü çıkardığı Haziran'dan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu.

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Ancak şarkıcı "duygusal nedenlerle" son anda programa çıkmadı.

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Kanye West daha önce Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söylemişti.

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Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!
Duygusal nedenlerle adını değiştirdi!

Kanye West televizyon yıldızı ile evli.

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