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  • Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte kalsiyum zengini süper besinler...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:44
Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan kalsiyum deposu bu besinleri sizler için derledik...

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

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Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19 ) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg 550 mg

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız Dr. Muammer Yıldız sizler için cevapladı, işte ayrıntılar…

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Çiğ Süt

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Badem

1 avuç: 76 mg

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kale lahanası (pişirilmiş)
1 fincan: 245 mg

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