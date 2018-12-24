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Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Günde iki taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte kalsiyum zengini süper besinler...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





