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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

Özlem Kaymaz 1992'de Türkiye güzeli seçildi. Kızı Tara de Vries ise tam 26 yıl sonra Miss Turkey 2018'de ikinci oldu. Annesi gibi spora düşkün, kendini yetiştirmiş biri Tara De Vries. Anne kız güzelliği kişinin kendisiyle barışık olma hali olarak tanımlıyor ve ekliyor, " göreceli.. Hatta bakanın kendisi ile barışık olma durumuna göre değişiyor" diyorlar

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 09:30
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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

Özlem Kaymaz 1992'de Türkiye güzeli seçildi. Kızı Tara de Vries ise tam 26 yıl sonra Miss Turkey 2018'de ikinci oldu. Annesi gibi spora düşkün, kendini yetiştirmiş biri Tara De Vries. Anne kız güzelliği kişinin kendisiyle barışık olma hali olarak tanımlıyor ve ekliyor, " göreceli.. Hatta bakanın kendisi ile barışık olma durumuna göre değişiyor" diyorlar

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

Özlem Kaymaz 1992 yılında Türkiye güzeli seçildi. Kızı Tara De Vries ise bu yıl ikinci... Özlem Kaymaz bu süreçten sonra kendi tecrübelerini kızı Tara'ya aktaracak. O ise, hayatına ve eğitimine Türkiye'de devam ederek farklı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Biz de onların heyacanına ortak olduk, , hayat ve gelecek üzerine sohbet ettik:

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Güzellik çok göreceli bir kavram siz güzelliği nasıl tanımlıyorsunuz?

- Tara De Vries:

bana göre insanın içindeki saflığı ve güzelliği dışa vurduğunda ortaya çıkar. Sadece dış görünüşle ilgili olan bir şey değildir. En önemlisi insanın içinin güzel olması ve kişinin kendisiyle barışık olması.

- Özlem Kaymaz:

Güzellik göreceli evet... Hatta bakanın kendisi ile barışık olma durumuna göre de değişiyor.

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Hayatınızın nasıl bir dönüm noktasındasınız şimdi?

- T.D.V: Artık küçük bir kız çocuğu değilim, genç bir kadın gibi hissediyorum. Cesaret isteyen ve sorumlulukları olan bir adım attım. Kendi kanatlarım ile uçma vaktim geldi. Yeniden ülke değiştirdim ve İstanbul'a taşındım. Koç Üniversitesi İşletme bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. "En güzel zamanı hayatının" diyor büyüklerim. Mutlu ve heyecanlıyım. Orada yaşarken Dante'yi özlüyordum. Şimdi Daniel Hollanda'da biz burada. Ben tam bir ablayım. Çok severim erkek kardeşlerimi.

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Bardağa dolu tarafından mı, boş tarafından mı bakarsınız?

- T.D.V: Annem sever bu sözü (gülümsüyor). Bardak olduğuna şükrediyormuş. Bir gün ne demek istiyor anlarım umarım...

- Ö.K: Seviyorum bu sözü doğru. Şunu öğretti hayat bana; "Bardak doluymuş boşmuş takılma, elinde bardak olduğuna şükret!" Israr ediyorsan ille de bir seçim yapma konusunda, dolu görmeye çalışmak yerine neden boş tarafı seni rahatsız ediyor onu bul! Pozitif düşüncede mantık yok bence...

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Yarışmaya kızınızın katıldığı öğrenilince, bir yandan da bir linç kültürü harekete geçti... Türk olmadığı söylendi, sizin Türk kızlarına dair bir demeciniz olduğu iddia edildi. Bu sizi üzdü mü?

- Ö.K: Bilen bilmeyen yazdı çizdi, içini döktü, nefretini kustu, takdirini dile getirdi. Şöyle açıklayayım durumu, Tara Türk vatandaşı ve Hollanda vatandaşı. T.C. kimliği var, sizin ve benim kadar Türkçe konuşuyor, yazıyor ve okuyor. Orta son ve lise birinci sınıfı Türkiye'de okudu. Coğrafi, siyasi ve dini bilgisi var. 2000 yılında biz Türkiye-Hollanda arasında yaşarken verdiğim sözlü bir röportajda bir gazeteci tamamen kişisel bir algı problemi yüzünden "Türk ırkı çirkindir" cümlesini manşete taşıyıp, bu durumu üzerime bıraktı. Böyle bir demecim olsa, özrüm olurdu. tacı giymiş biri herhangi birinin fiziki durumuna ne için yorum yapsın ki? Çok ilginç; hiç gönderisi, hiç takipçisi olmayan, belli ki sahte birçok hesap kan, kin kustu şu yarışma döneminde... Hiç üzerinde bile durmadığım asılsız eski bir manşet söylemi üzerinden. Bu demeci veren birinin kızı seçilmesin diye... Gencecik kızlara yapılan yorumların bazıları hiç hoş değil. Ortalığı kasıp kavuran "Estetik yasak değil mi?" sorusu da buna dahil.

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tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!
Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Evet birinci seçilen kızın estetikleri de gündem oldu epey... Tacı alınır mı tartışmaları var... Siz ne yorum yaparsınız?

- Ö.K: Açıkcası bu kızım ve beni ilgilendiren bir söyleşi. O yüzden çok içine girmek istediğim bir konu değil. Ama estetikli olunmayacak diye bir madde olduğunu sanmıyorum yarışma sözleşmesinde. Tüm Venezuella'nın güzelleri estetiklidir, hepsinin tacı duruyor. Bunu takdir edecek taraf jüridir. Jüride yer alan isimlerden biri estetik doktoruymuş ama birincinin estetikli olduğunu fark etmediğini açıkladı.

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