Güzellik tacı 26 yıl sonra anneden kızına geçti!

- Yarışmaya kızınızın katıldığı öğrenilince, bir yandan da bir linç kültürü harekete geçti... Türk olmadığı söylendi, sizin Türk kızlarına dair bir demeciniz olduğu iddia edildi. Bu sizi üzdü mü?

- Ö.K: Bilen bilmeyen yazdı çizdi, içini döktü, nefretini kustu, takdirini dile getirdi. Şöyle açıklayayım durumu, Tara Türk vatandaşı ve Hollanda vatandaşı. T.C. kimliği var, sizin ve benim kadar Türkçe konuşuyor, yazıyor ve okuyor. Orta son ve lise birinci sınıfı Türkiye'de okudu. Coğrafi, siyasi ve dini bilgisi var. 2000 yılında biz Türkiye-Hollanda arasında yaşarken verdiğim sözlü bir röportajda bir gazeteci tamamen kişisel bir algı problemi yüzünden "Türk ırkı çirkindir" cümlesini manşete taşıyıp, bu durumu üzerime bıraktı. Böyle bir demecim olsa, özrüm olurdu. Güzellik tacı giymiş biri herhangi birinin fiziki durumuna ne için yorum yapsın ki? Çok ilginç; hiç gönderisi, hiç takipçisi olmayan, belli ki sahte birçok hesap kan, kin kustu şu yarışma döneminde... Hiç üzerinde bile durmadığım asılsız eski bir manşet söylemi üzerinden. Bu demeci veren birinin kızı seçilmesin diye... Gencecik kızlara yapılan yorumların bazıları hiç hoş değil. Ortalığı kasıp kavuran "Estetik yasak değil mi?" sorusu da buna dahil.