Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

İşte Gigi Hadid ve Bella Hadid hakkında bilmeniz gereken gerçekler... Ana Öğünü: Yumurta Gigi Hadid'in fit fiziğinin sırrı yumurtada gizli. O, yumurtayı her çeşit baharatla deneyerek, binbir tada dönüştürüyor. Özellikle spor sonrası protein ihtiyacını yumurta ile gideren Gigi Hadid'in en çok kullandığı baharat ise çeşni. Gerçek Adı: Jelena Noura Hadid Gigi'nin gerçek adı Jelena Noura Hadid. İlkokul zamanında annesi Yolanda Foster, sınıfta isim karışıklığına neden olmaması için kızına 'Gigi' lakabını takmak zorunda kalmış..