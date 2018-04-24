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hakkında şoke eden gerçekler...

Giriş Tarihi: 24.04.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 12:09
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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

İşte ve hakkında bilmeniz gereken gerçekler...

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

Ana Öğünü: Yumurta

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

'in fit fiziğinin sırrı yumurtada gizli. O, yumurtayı her çeşit baharatla deneyerek, binbir tada dönüştürüyor.

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

Özellikle spor sonrası protein ihtiyacını yumurta ile gideren 'in en çok kullandığı baharat ise çeşni.

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

Gerçek Adı: Jelena Noura Hadid

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

Gigi'nin gerçek adı Jelena Noura Hadid.

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hakkında şoke eden gerçekler...
Hadid kardeşler hakkında şoke eden gerçekler...

İlkokul zamanında annesi Yolanda Foster, sınıfta isim karışıklığına neden olmaması için kızına 'Gigi' lakabını takmak zorunda kalmış..

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