Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...

İYİ VE KÖTÜ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR



Kısacası yumurta yiyen herkesin kanında hem kolesterol hem de LDL kolesterol yükselmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu Akdeniz ve vejetaryen tipi beslenmeye yumurta eklenmesi durumunda kolesterol düzeyinin çok ciddi şekilde yükselmesidir.