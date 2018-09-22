İlham kaynağım annem!

- Özellikle bu yaz magazin basınında da çok yer aldınız. Bunda çok ünlü bir annenin kızı olmanız da etkili oldu tabii ki. Genel olarak kız çocukları ve anneleri arasında küçükgerginlikler olur, sizin aranız nasıldır annenizle?

- Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol.