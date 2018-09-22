İlham kaynağım annem!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçti. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz Deren Talu ile moda ve annesiyle olan ilişkisini konuştuk Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçti. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz Deren Talu ile moda ve annesiyle olan ilişkisini konuştuk Ünlü tasarımcı Cengiz Abazoğlu, adL markası için hazırladığı özel koleksiyonu pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda yapılacak bir defileyle tanıtmaya hazırlanıyor. Defilelerinde iddialı işbirlikleri yapan Abazoğlu, bu sefer koleksiyonunu şov dünyasında ismi yeni duyulmaya başlayan genç bir isimle, Deren Talu ile medyaya tanıttı. Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu koleksiyonun özel parçalarıyla poz verdi. Biz de ünlü bir anne-babanın kızı olan Talu ile moda ve hayatı üzerine sohbet ettik. Bakın Deren Talu neler anlattı - Ünlü bir tasarımcının büyük bir markayla yaptığı işbirliğinden doğan yeni koleksiyonunu ilk sizin üzerinizde gördük. Nasıl oldu bu buluşma? - Abazoğlu tasarımlarını çok beğeniyorum. Markayı yakından takip ediyorum. Teklif onlardan geldi. Beni de bu koleksiyonun tanıtımında görmek istemişler. Çok güzel bir buluşma oldu. - Peki beğendiniz mi koleksiyonu? Modaseverlerden önce ilk siz görme şansı yakaladınız... - Feminen ve kadın vücudunu çok güzel gösteren formlarda kıyafetler. Bu da benim tarzıma çok uygun. Tüm koleksiyona sahip olmak isterim. Ama aralarında en çok rugan montu beğendim. Onu günlük hayatta birçok farklı kombin ile giyebileceğimi düşünüyorum. - Özellikle bu yaz magazin basınında da çok yer aldınız. Bunda çok ünlü bir annenin kızı olmanız da etkili oldu tabii ki. Genel olarak kız çocukları ve anneleri arasında küçükgerginlikler olur, sizin aranız nasıldır annenizle? - Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol. HER TRENDE UYMAM - Neler paylaşırsınız annenizle? Mesela moda konuştuğunuz konular arasında mı? - Moda elbette paylaştığımız konuların bir parçası. Ama çok büyük bir parçası diyemeyeceğim.Birbirimize seçimlerimiz konusunda devamlı tavsiye verdiğimiz bir alan moda. Annemin fikirlerini çok önemserim, sorarım ona her şeyi, o da mutlaka bana sorar. - Gelecek için neler planlıyorsunuz? - Gelecek için planım yok. Hayat planlanabilecek bir şey değil. Ben sadece neler istediğimi, nelerin bana keyif vereceğini, hayat yolunda tatmin sağlayacağını biliyorum. Bu anlamda neler gelişirse ona göre aksiyon almak, bence en doğrusu. Oyunculuk eğitimim var. Çok doğru bir ekiple, çok doğru bir rol gelirse ne güzel olur. Gelmese de olur.