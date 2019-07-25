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  • İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

İngiliz 'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

katı kuralları ve yasaklarıyla her zaman gündeme geliyor. Koyduğu sadece Kraliyet Ailesi üyelerini değil aynı zamanda çalışanları da kapsıyor. Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü Kraliyet Ailesi çocuklarını büyüten bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor. Saraylarda yaşayıp dünyayı geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Peki Kraliyet Ailesi'nin dadısı hangi kurallara uymak zorunda? İşte Ailesi'nin dadısı Turrion Borrallo'nun uyması gereken ilginç kurallar...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 10:48
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

katı kuralları ve yasaklarıyla her zaman gündeme geliyor. Koyduğu sadece Kraliyet Ailesi üyelerini değil aynı zamanda çalışanları da kapsıyor. Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü Kraliyet Ailesi çocuklarını büyüten bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor. Saraylarda yaşayıp dünyayı geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Peki Kraliyet Ailesi'nin dadısı hangi kurallara uymak zorunda? İşte Ailesi'nin dadısı Turrion Borrallo'nun uyması gereken ilginç kurallar...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz 'nin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Bekar olan ve "Ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

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