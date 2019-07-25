İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Kraliyet Ailesi dadısının ilgi çekici yaşantısı...

Kraliyet Ailesi katı kuralları ve yasaklarıyla her zaman gündeme geliyor. Koyduğu kurallar sadece Kraliyet Ailesi üyelerini değil aynı zamanda çalışanları da kapsıyor. Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü Kraliyet Ailesi çocuklarını büyüten bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor. Saraylarda yaşayıp dünyayı geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Peki Kraliyet Ailesi'nin dadısı hangi kurallara uymak zorunda? İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo'nun uyması gereken ilginç kurallar...