İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Almanya'nın en ünlü fitness sporcularından biri olan Adrienne Koleszar, sosyal medyadaki hayranlarına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için polislik kariyerine ara verdiğini açıklamıştı. 6 aylığına kariyerine ara veren 'dünyanın en çekici polisi' şimdilerde dünyayı geziyor Almanya'da polis memuru olan 34 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla ilgi topluyor. Ülkenin Dresden kentinde yaşayan Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra aslında bir fenomen… Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan 34 yaşındaki genç kadın, 'dünyanın en çekici polisi' olarak anılıyor. Ancak Koleszar bir süredir mesleğini yapmıyor. Sosyal medya üzerinden polislik kariyerine ara verdiğini duyuran polis memuru '6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim' demişti.