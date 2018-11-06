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İşi gücü bıraktı! 'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Giriş Tarihi: 06.11.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 10:55
İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

'nın en ünlü fitness sporcularından biri olan Adrienne Koleszar, sosyal medyadaki hayranlarına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için polislik kariyerine ara verdiğini açıklamıştı.

İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

6 aylığına kariyerine ara veren 'dünyanın en çekici polisi' şimdilerde dünyayı geziyor

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İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

'da polis memuru olan 34 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla ilgi topluyor.

İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Ülkenin Dresden kentinde yaşayan Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra aslında bir fenomen…

İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan 34 yaşındaki genç kadın, 'dünyanın en çekici polisi' olarak anılıyor.

İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Ancak Koleszar bir süredir mesleğini yapmıyor.

İşi gücü bıraktı! Almanya'nın en çekici polisi dünyayı geziyor!

Sosyal medya üzerinden polislik kariyerine ara verdiğini duyuran polis memuru "6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim" demişti.

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