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İşte 'in zayıflık sırrı!

Giriş Tarihi: 12.05.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 15:01
İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Dünyanın özel hayatı en çok merak edilen ünlüsü olan Kate Middleton'ı üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten birkaç saat sonra hastanenin kapısı önünde gördünüz. Kırmızı elbisesi ve kucağında bebeğiyle objektifere gülümseyen Middleton'ın, yeni doğum yapan her annede olduğu gibi belirgin bir karnı vardı. Ama bu, muhtemelen Middleton'ı eğer bir daha doğum yapmazsa böyle tombul bir şekilde son görüşünüz olacak. Çünkü Middleton, hamilelik kilolarını verme konusunda Hollywood ünlülerini bile kıskandıracak bir kadın.

İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

İlk bebeği George'u dünyaya getirdikten sadece üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına çıkan Middleton, kızı Charlotte'un doğumundan iki ay sonra da yine incecik bir görüntüyle vaftiz törenine katıldı. Ve üçüncü bebeğinin doğumundan sonra hızla kilolarından kurtulan Middleton, Prens Harry'nin 19 Mayıs'taki nikah törenine yine herkesi şaşırtacak kadar ince bir görünümle katıldı. Peki bunun sırrı ne? Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, ne yapıyor ne yiyip içiyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor. İşte 'in beslenme sırları.

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İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Kızını dünyaya getirdikten iki ay sonra düzenlenen vaftiz töreninde de sanki hiç hamile kalmamış gibiydi. İşte bunun sırları.

İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, evlendikten sonra ise hamilelik sırasında bile kilo almıyor. Bunun en önemli nedeni uyguladığı özel beslenme programı.

İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Gözdesi ise Dukan Diyeti. Yani proteini yüksek, karbonhidrat oranı düşük bir beslenme uyguluyor. Bu diyeti uygulayan diğer ünlüler arasında yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.

İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Bunun yanı sıra Kate Middleton, sebze ve meyveleri çiğ olarak tüketiyor. Bu sarece kilo korumayı değil aynı zamanda saç ve tırnaklarının sağlıklı olmasını da sağlıyor. Ayrıca sağlıklı pişirilmiş deniz ürünleri de Middleton'ın sofrasından eksik etmediği yiyeceklerden.

İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Bunların dışında Middleton bir baharat tutkunu. Özellikle de acı baharatları tercih ediyor. Bunlar da metabolizmasının hızlanmasına yardımcı oluyor.

Ama elbette Middleton'ın böyle incecik kalmasının tek sırrı beslenme değil.

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