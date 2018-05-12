İşte Düşes'in zayıflık sırrı!

Dünyanın özel hayatı en çok merak edilen ünlüsü olan Kate Middleton'ı üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten birkaç saat sonra hastanenin kapısı önünde gördünüz. Kırmızı elbisesi ve kucağında bebeğiyle objektifere gülümseyen Middleton'ın, yeni doğum yapan her annede olduğu gibi belirgin bir karnı vardı. Ama bu, muhtemelen Middleton'ı eğer bir daha doğum yapmazsa böyle tombul bir şekilde son görüşünüz olacak. Çünkü Middleton, hamilelik kilolarını verme konusunda Hollywood ünlülerini bile kıskandıracak bir kadın.