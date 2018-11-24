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  • Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 24.11.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:31
Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kardahian ve Jenner klanı her geçen gün daha da çok zenginleşirken içlerinde milyarder olmaya aday bir kız kardeş bile var....

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kylie Jenner'ın temmuz ayında kendi servetini yapan kadınlar listesinin başında yer alarak Forbes'a kapak oluşu büyük etki yaratmıştı. 21 yaşındaki Jenner, listeye Mark Zuckerberg'den bile daha erken girmeyi başardı..

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Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

İşte Kardashian ve Jenner bireylerinin kişisel servetleri;.

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kylie Jenner kişisel serveti 900 milyon dolar. Kendi markası Kylie Kozmetik'i kuran 21 yaşındaki yıldızın "Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım" diyor..

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kim Kardashian West'in kişisel serveti 350 milyon dolar..

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kanye West: Kim Kardashian'ın kocası kategorisinde bu klana dahil olan ünlü şarkıcının serveti 160 milyon dolar..

Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Caitlyn Jenner: Kylie Jenner ile Kendall Jenner'ın babası olan ve cinsiyet değiştirmesiyle dünyaca tanınan Caitlyn Jenner'ın servti 100 milyon dolar..

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