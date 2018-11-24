Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kylie Jenner kişisel serveti 900 milyon dolar. Kendi markası Kylie Kozmetik'i kuran 21 yaşındaki yıldızın "Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım" diyor..