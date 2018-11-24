Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!

Kardahian ve Jenner klanı her geçen gün daha da çok zenginleşirken içlerinde milyarder olmaya aday bir kız kardeş bile var.... Kylie Jenner'ın temmuz ayında kendi servetini yapan kadınlar listesinin başında yer alarak Forbes'a kapak oluşu büyük etki yaratmıştı. 21 yaşındaki Jenner, listeye Mark Zuckerberg'den bile daha erken girmeyi başardı.. İşte Kardashian ve Jenner bireylerinin kişisel servetleri;. Kylie Jenner kişisel serveti 900 milyon dolar. Kendi markası Kylie Kozmetik'i kuran 21 yaşındaki yıldızın 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' diyor.. Kim Kardashian West'in kişisel serveti 350 milyon dolar.. Kanye West: Kim Kardashian'ın kocası kategorisinde bu klana dahil olan ünlü şarkıcının serveti 160 milyon dolar.. Caitlyn Jenner: Kylie Jenner ile Kendall Jenner'ın babası olan ve cinsiyet değiştirmesiyle dünyaca tanınan Caitlyn Jenner'ın servti 100 milyon dolar..