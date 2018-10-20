'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars yani Kayan Yıldızlar akımının ardından ünlüler bornozla fotoğraf çekilmeye başladı. Aleyna Tilki, Serenay Sarıkaya gibi isimler bornozlu fotoğraf akımına uydu. İşte o kareler... Özge Ulusoy bu fotoğrafı: 'Sabah modum' notuyla paylaştı. Mine Tugay Serenay Sarıkaya, bu kez bornozlu fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı. Bahar Candan Aleyna Tilki