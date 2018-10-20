'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars yani Kayan Yıldızlar akımının ardından ünlüler bornozla fotoğraf çekilmeye başladı. Aleyna Tilki, Serenay Sarıkaya gibi isimler bornozlu fotoğraf akımına uydu. İşte o kareler...