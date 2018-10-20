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  • 'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

''dan sonra ünlülerden !

Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 12:43
'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars yani akımının ardından ünlüler bornozla fotoğraf çekilmeye başladı. , Serenay Sarıkaya gibi isimler na uydu. İşte o kareler...

'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

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'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Mine Tugay

'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Serenay Sarıkaya, bu kez bornozlu fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı.

'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

Bahar Candan

'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!
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'Kayan Yıldızlar'dan sonra ünlülerden bornozlu fotoğraf akımı!

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